حاكم الشارقة يتقبل تعازي الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

المصدر: وام

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة عصر اليوم بقصر البديع.. التعازي والمواساة بوفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والوزراء والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وقدم الجميع لصاحب السمو حاكم الشارقة خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من كل من سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم و الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري والذين أعربوا عن خالص تعازيهم و مواساتهم راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة وعموم أسرة القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب سموهم .. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية والشيخ طارق بن فيصل القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.