محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة الثامنة والعشرين في كلية القيادة والأركان المشتركة

المصدر: وام

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل تخريج الدورة الثامنة والعشرين في كلية القيادة والأركان المشتركة الذي جرى مساء اليوم في مقر الكلية بالعاصمة أبوظبي.

وقد بدأ الاحتفال لدى وصول سموه إلى مقر الكلية مستعرضاً ثلة من حرس الشرف الذي أدى التحية لسموه، وصافح بعدها كبار الضباط بالقوات المسلحة ثم عزف السلام الوطني بعد ذلك أعقبه آيات من الذكر الحكيم.

وتوالت فقرات الحفل بعد ذلك حيث ألقى قائد الكلية اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي كلمة رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل والحضور معاهدا الله وقيادتنا الرشيدة بأن تبقى قواتنا المسلحة بمعاهدها وكلياتها العسكرية مصدرا لفخر شعب الإمارات وحصنا منيعا لحماية دولتنا الحضارية والإنسانية.

وقال " أغتنم هذه الفرصة لأعبر لسموكم عن صادق المشاعر والولاء والإخلاص لوطن العز والأمجاد.. وطن التقدم والإزدهار.. وطن الرقم واحد.. وطن اللامستحيل دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف اللوء الركن الكعبي في كلمته قائلا " من عام زايد الخير الى عام التسامح تترسخ قيم الخير والعطاء وتتوطد ثوابت الولاء والإنتماء لهذا الوطن العزيز ليظل وطنا آمنا مستقرا ماجدا شامخا.

وحيا قائد الكلية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكل الرجال المخلصين الذين ساهموا في بناء قواتنا المسلحة الباسلة على أسس وطنية راسخة وعلمية وعملية حتى باتت الحصن المنيع والدرع الواقي لحماية الوطن والدفاع عن أرضه ومكتسباته.

ونوه بتاريخ كلية القيادة والأركان المشتركة التي اسست بمرسوم من رئيس الدولة عام 1992 كي تكون مؤسسة تعليمية عسكرية متميزة ومنهلا لضباط قواتنا المسلحة والضباط من الدول الصديقة والشقيقة وذلك بما تقدمه من علوم حديثة وتدريب عال حتى أصبحت رائدة في المستويين التعبوي والعملياتي وسباقة في العلوم المشتركة الحديثة تضاهي أعرق الكليات والمعاهد العسكرية التعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي.