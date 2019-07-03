أسعار الأسماك بأم القيوين بعد افتتاح الخور

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين عن توافر كافة انواع الأسماك بسوق السمك في أم القيوين بعد افتتاخ الخور ظهر أمس كما ان أسعار بعض الأسماك المتوفرة في سوق أم القيوين صباح اليوم كالتالي :

سعر "البياح" 280 درهما للمن .

سعر "الهامور" 240 درهما للمن .

سعر "الصافي العربي" 200 درهم للمن.

سعر "الشعري العربي" 120 درهما للمن.

سعر "الجش النعيمي" 120 درهما للمن.

سعر "القباب" من 70 الى 90 درهما للحبة حسب الحجم.

سعر "النقرور" 100 درهم للمن.

سعر "الجد" 40 درهما للمن.

سعر "البسار" 50 درهما للمن.

سعر "النيسر" 20 درهما للمن.

سعر "البدح" 60 درهما للمن.