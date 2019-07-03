بالصور والفيديو..تشييع خالد بن سلطان بن محمد القاسمي إلى مثواه الأخير

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في مسجد الملك فيصل بالشارقة صلاة الجنازة على روح المغفور له باذن الله نجله الشيخ خالد الذى انتقل الى جوار ربه أمس .

وأدى الصلاة الى جانب سموه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .

وشيع المغفور له بإذن الله الشيخ خالد إلى مثواه الأخير ووري جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل بالشارقة.