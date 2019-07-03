بالصور والفيديو..تشييع خالد بن سلطان بن محمد القاسمي إلى مثواه الأخير

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في مسجد الملك فيصل بالشارقة صلاة الجنازة على روح المغفور له باذن الله نجله الشيخ خالد الذى انتقل الى جوار ربه أمس .
بالفيديو.. تشييع خالد بن سلطان بن محمد القاسمي إلى مثواه الأخيرhttps://t.co/pfVhTZvg8s#الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J4b79LsKVy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 3, 2019
وأدى الصلاة الى جانب سموه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .
وشيع المغفور له بإذن الله الشيخ خالد إلى مثواه الأخير ووري جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل بالشارقة.