أمهات أصحاب الهمم يستعرضن تجاربهن في رعاية أبنائهن

المصدر: ■ أبوظبي - صبري صقر

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الملتقى الأول لـ«قهوة همة»، الذي نظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في حديقة أم الإمارات تحت عنوان «الأمهات البطلات».

واستضاف الملتقى أمهات أصحاب الهمم، حيث تحدثن عن تجاربهن في رعاية أبنائهن من أصحاب الهمم، والذين شاركوا في الأولمبياد الخاص.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الشباب، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص دائماً على دعم الأسرة، وهو نهج غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونعمل جميعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقه.

أعربت المزروعي عن شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة على إطلاقها لجمعية أمهات أصحاب الهمم «همة» والتي ستكون إحدى أهم الجهات الداعمة للمرأة .

وقالت - في كلمة وجهتها أثناء افتتاح الملتقى - إننا نفتخر ونسعد بشراكتنا في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مع جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة» في أول فعالية لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتقى «قهوة همة» الذي يعد منصة حوارية وتبادل معرفة بين الأمهات والمختصين.

وأكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أهمية الملتقى الذي يعقد لأول مرة بهدف قيام أمهات أصحاب الهمم بتقديم شرح عن تجاربهن في التعامل مع أبنائهن وما وصلوا إليه من تقدم.

وأضافت، أنه بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع جمعية «أمهات أصحاب الهمم» الأولمبياد الخاص بالملتقى، والذي جمع أمهات أصحاب الهمم ممن شاركوا في الأولمبياد الخاص الحاصلين على الميداليات الذهبية.