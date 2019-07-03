عبد الله النعيمي يفوز بجائزة سفير العام في كوريا

المصدر: سيؤول - وام

حصل عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية على جائزة سفير العام في جمهورية كوريا لعام 2019.

وتسلم السفير الجائزة من لي هونغ كو رئيس الوزراء الكوري السابق خلال حفل العشاء السنوي الذي استضافته جمعية آسيا في الجمهورية الكورية وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكوريا التي أثمرت عن ترقية العلاقات الثنائية إلى علاقات شراكة استراتيجية خاصة بين البلدين خلال عام 2018 أثناء زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه اين إلى دولة الإمارات.

وأعرب النعيمي عن امتنانه لحصوله على هذا التكريم وتقديره للجهود المشتركة في تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.