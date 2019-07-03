شرائح اتصال مجانية لزوار الدولة عبر المطارات والمنافذ الحدودية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

تنظم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اليوم، مؤتمراً صحفياً بأبوظبي، للإعلان عن إطلاق مبادرة لتوزيع شرائح اتصال مجانية، تحتوي على بيانات ودقائق مجانية على زوار الدولة عند وصولهم إلى المطارات والمنافذ الحدودية.

وتأتي المبادرة لتوسيع شريحة المستفيدين منها، بعد أن كانت شركة الإمارات المتكاملة (دو) والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، قد أطلاقا في يونيو الماضي، مبادرة لتوزيع شرائح مجانية لزوار إمارة دبي، حيث سيصبح من خلالها بإمكان جميع القادمين إلى الدولة عبر منافذها الحصول على شريحة مجانية تحتوي على دقائق وبيانات للتواصل.

وستمنح المبادرة الزوار تجربة سلسة، فضلاً عن أنها ستمكنهم من التواصل والتقاط وحفظ لحظات سعادتهم.