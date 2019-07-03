شرطة دبي تُكرم 600 ضابط متميز

المصدر: دبي - البيان

كرّم العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 600 ضابط متميز، في فندق هيلتون بالحبتور سيتي، ضمن «ملتقى التميز والسعادة» الذي اشتمل على فعاليات متنوعة، حملت في طياتها شكراً كبيراً لكل من ساهم بالارتقاء بسمعة القيادة العامة لشرطة دبي، وتطوير آليات العمل وصولاً إلى مستويات عالية من الاحترافية.

وأكد العميد الجلاف على أهمية مشاركة الجميع في بناء واستشراف المستقبل الأمني لإمارة دبي، والاجتهاد لتحقيق أهداف استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، بروح الفريق الواحد والتي لطالما مثلت أحد أهم ركائز نجاح المسيرة الأمنية على مدار سنوات، كما دعا الجميع إلى مواصلة الإبداع بما يسهم في الحفاظ على أمن إمارة دبي وأمانها واستقرارها ورفاهيتها.