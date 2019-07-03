«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الـ2 للمستفيدين من الدعم السكني 2019

المصدر: Ⅶ الشارقة ــ البيان

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس التنفيذي الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ عدداً من القرارات التي تخدم وتحقق المصالح ورؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والقاطنين على أرضها، كما أقر المجلس الهيكل التنظيمي لمجلس الشارقة الرياضي.

دعم

واعتمد المجلس الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2019، في فئتي القروض والمنح، وشملت الدفعة 274 مستفيداً ومستفيدة من مختلف الفئات، وبلغ عدد المستفيدين من فئة المنح 96 وفئة القروض 178، بمبلغ إجمالي وقدره 197 مليون درهم و632 ألف درهم. ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه وتوجيهاته السامية في العمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وأسرهم.

رسوم

وهنأ المجلس المستفيدين في مختلف مدن إمارة الشارقة لحصولهم على المنح والقروض الخاصة بالسكن، عبر رسائل نصية قصيرة تزف لهم هذه البشرى السعيدة . واستعرض المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، قوائم الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني 2019، والإحصائيات وتوزيعاتهم حسب مدن ومناطق الشارقة، مشيراً إلى أن إعلان الدفعة الجديدة يأتي بعد التأكد من كافة شروط الاستحقاق لكل مستفيد حسب كل فئة الدعم السكني المستحق لها. وأصدر المجلس قرار رقم (17) لسنة 2019 بشأن رسوم مدينة الشارقة للرعاية الصحية (هيئة منطقة حرة طبية).