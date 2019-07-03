«طرق دبي» تحصد شهادات نوعية في مجال المسؤولية المجتمعية والهوية المؤسسية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدة نجاحات في نطاق المسؤولية المجتمعية، حيث حصدت علامة غرفة دبي للمسؤولية المجتمعية للعام الثالث على التوالي لتكون أول دائرة حكومية تحقق هذا الإنجاز، فضلاً عن فوزها بشهادة الآيزو ISO26000 في المجال ذاته، إلى جانب حصد ثلاث فئات ذهبية وواحدة برونزية عن الهوية المؤسسية الجديدة للهيئة.

وعبّر يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، عن اعتزازه بهذه النجاحات التي تجسّد حرص الهيئة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية.

وأضاف: إن هذه الإنجازات تعكس جهود الهيئة المتزايدة في مجال دعم أصحاب الهمم والمسؤولية المجتمعية، منها على سبيل المثال: مكتبة دبي السمعية التي تم إطلاقها بالتعاون مع موقع Bookshare.org لتكون أكبر منصة عربية إلكترونية يستفيد منها أصحاب الهمم البصرية، ومبادرة كسوة خير التي نجحت في إعادة تدوير 35 ألف قطعة ملابس بجهود 850 متطوعاً من الهيئة و10 جهات حكومية أخرى، ومبادرة «اقرأ أكثر» التي استفاد منها أكثر من نصف مليون شخص، إلى جانب مبادرة «باص الخير» التي نعمل من خلالها على توزيع آلاف الوجبات خلال شهر رمضان من كل عام على طلبة المدارس من ذوي الأسر ذات الدخل المحدود، ومساكن العمال، فضلاً عن تخصيص إحدى دورات «مسابقة القصة القصيرة» لأصحاب الهمم لاكتشاف قدراتهم الإبداعية، وإهداء كراسي متحركة لأصحاب الهمم ، وتصميم عدد من خدماتنا خصيصاً لمساعدتهم في الاستفادة منها.

وأضاف: إن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على عقد الشراكات مع مختلف الجهات لتعزيز دورها المجتمعي، وإن لديها استراتيجية متكاملة للقيام بدورها وواجباتها تجاه المجتمع المحلي، والتي لا تتوقف عند شريحة بعينها بل تغطي شرائح المجتمع كافة ومنهم الطلبة، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين وغيرهم، انطلاقاً من إدراكها لمفهوم العمل الإنساني، مشيراً إلى أن مسؤوليتنا المجتمعية امتدت فعالياتها إلى خارج نطاق الدولة، حيث قمنا بتقديم مساعدات إنسانية للفئات المعوزة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن مساهمتنا في مساندة ودعم المبادرة الجديدة لحكومتنا الرشيدة «سقيا الأمل» عبر حفر 10 آبار ماء في 10 دول تعاني من شُح في الموارد المائية.

واستطرد الرضا، كما حصلنا في الدورة السادسة من جائزة «ترانسفورم مينا 2019» بثلاث فئات ذهبية وواحدة برونزية في مجال الهوية المؤسسية، والتي نظمتها مجلة التحول في الشرق الأوسط ومقرها لندن.