الإمارات تستضيف كونغرس التمريض العالمي 2021

المصدر: سنغافورة - البيان

أعلنت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن اختيار دولة الإمارات لتنظيم كونغرس التمريض العالمي عام 2021، وقالت خلال المشاركة في كونغرس التمريض العالمي 2019 والذي عقد في سنغافورة: «إن المشاركة في المحافل العالمية فرصة للممرضين والممرضات للمشاركة في طرح وعرض الأبحاث، ونشر المعرفة التمريضية والصحية ذات الصلة. مما يسهم في تعزيز المعرفة والثقافة التمريضية بين الكوادر التمريضية».

وتصدرت الوزارة والوفد الممثل لدولة الإمارات في الكونغرس عدد من الممثلين المشاركين من خلال 6 أوراق بحثية معتمدة من اللجنة العليا للكونغرس، تم تقديمها من قبل ممرضات مواطنات يشاركن كمتحدثات رسميات، من أصل 10 ورقات عمل تشارك بها الكوادر التمريضية المواطنة بدولة الإمارات، ضمن الأبحاث التمريضية في الكونغرس.

وتناولت الأوراق البحثية التي قدمتها الممرضات في الكونغرس عدة مواضيع حيوية ودراسات بعناوين مختلفة، تضمنت؛ دعم القيادات التمريضية وسيلة للتأثير على السياسات الصحية، الرضا الوظيفي لدى الممرضات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مدى وعي الأمهات بتأثير التكنولوجيا على صحة الأطفال، ودمج ما يسمى بالرعاية الموجهة للأسرة بخطة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، تأثير تحديد نمط التعليم المفضل للمتعلم على توجهات برامج التطوير المهني الخاصة بالكادر التمريضي.

وأكدت مدير إدارة التمريض، أن الارتقاء بخبرات الكفاءات التمريضية المواطنة من خلال المشاركة في المحافل العالمية المتخصصة، تمثل قوة دافعة لدعم تحقيق أهداف المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض.