«نيو يروب»: الإمارات اتخذت خطوات مهمة صوب ترسيخ التسامح

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «نيو يروب» البلجيكية أن الإمارات اتخذت خطوات مهمة هذا العام نحو ترسيخ مبدأ التسامح بوصفه طريقاً مهماً يؤدي إلى هزيمة التطرف والإمارات. ونشرت الصحيفة تقريراً أمس عن أهمية التسامح ودوره الفعّال في القضاء على الفكر المتطرف.

وتطرق التقرير إلى دور الإمارات في نشر ثقافة التسامح، فذكر أن الإمارات خطت عدة خطوات مهمة هذا العام على طريق التسامح. وكانت الخطوة الأولى هي إعلان العام الجاري «عام التسامح» في الإمارات، فيما تمثلت الخطوة الثانية في استقبال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في فبراير الماضي في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية. بينما جاءت الخطوة الثالثة ممثلة في إبرام وثيقة تاريخية هي «وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك».