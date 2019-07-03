«شرطة أبوظبي» تطّلع على أفضل الممارسات في «إصلاحية دبي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

اطلع وفد من شرطة أبوظبي على إجراءات العمل وأفضل الممارسات في المجال العقابي والإصلاحي بشرطة دبي.

وترأس الوفد العميد ركن أحمد علي الشحي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع الزائر للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ضمن جهود التنسيق والتعاون المشترك وفي إطار متابعة أعمال مجلس الريادة الأمني، ورافقه عدد من مديري الإدارات.

وكان في استقبال الوفد العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، وعدد من كبار الضباط، وقام الوفد بعمل جولة ميدانية على كافة مرافق الإدارة.