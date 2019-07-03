خلف الحمادي: يحفظ الحقوق التقاعدية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - منى خليفة

أكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة يؤكد مدى حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على سعادة المواطنين وحفظ حقوقهم التقاعدية، مما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

ولفت الحمادي إلى أن الاعتماد سيسهم في تسهيل انتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو بالعكس، أو من ملاك العسكري إلى ملاك الخدمة المدنية أو بالعكس، بحيث تعتبر مدة خدمة اشتراك المنقول السابقة على النقل مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة بعد النقل، وهو ما يسهم بدوره في انتقال الخبرات والكفاءات المواطنة بين القطاعات المختلفة بكل سهولة ويسر.

وأشاد الحمادي بحرص الدولة على تيسير الإجراءات على المواطنين أياً كانت مواقعهم وأماكنهم مما يمكنهم من خدمة الوطن في أي مكان.