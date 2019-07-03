توقيع إعلان إنشاء رابطة دولية لكيانات تقديم الخدمات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، على إعلان إنشاء الرابطة الدولية لكيانات تقديم الخدمات العامة (ASAN)، في باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك إلى جانب 10 دول، ضمن مشاركة معاليها على رأس وفد الدولة في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة في باكو بجمهورية أذربيجان، والذي عُقد بتنظيم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، وجاء تحت عنوان «تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، من خلال تقديم الخدمات العامة بشكل فعال، وتحول الابتكار وبناء مؤسسات فاعلة وشاملة».

ويُلخّص الإعلان، أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الخدمات العامة، والشفافية في تقديم الخدمات العامة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الحاجة إلى مواصلة تبادل الخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وضرورة وجود كوكبة من الخبراء، وإيجاد فرص مؤسسية لتبادل المعرفة.

إلى ذلك، عقدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، 3 اجتماعات، الأول مع مهريبان آلييفا نائبة رئيس جمهورية أذربيجان، والسيدة الأولى في أذربيجان، تم خلاله بحث سبل التعاون، وتبادل التجارب والخبرات في المجال الاجتماعي بين البلدين الصديقين.

تطوير

وخلال لقائها مع ساهل باباييف وزير العمل والشؤون الاجتماعية والسكان في جمهورية كازاخستان، بحثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، السبل الكفيلة بتطوير الخدمات في المجال الاجتماعي، لا سيما ما يختص بأصحاب الهمم والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية. كما ناقشت معاليها ووزير الشؤون الاجتماعية والسكان في أذربيجان، آلية وسبل توفير الخدمات الاستباقية، التي تتيح للجمهور الوصول والحصول على الخدمة قبل طلبها.

وعقدت معالي وزيرة تنمية المجتمع لقاءً تعارفياً مع آنجوس غوميوانغ كارتاساسميتا وزير الشؤون الاجتماعية في جمهورية إندونيسيا، تبادلا خلاله الحديث حول مبادرات وآليات العمل في المجال الاجتماعي.