حمدان بن محمد يعزي أسرة الشهيد طارق الحواي

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن تعازيه الحارة وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الشهيد الشاب طارق عبدالله علي الحواي الذي لاقى وجه ربه الأعلى أثناء أدائه مع زملائه رجال الدفاع المدني في دبي واجبهم الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس عزاء الفقيد في منطقة الورقاء في دبي مساء أمس، حيث قدم سموه واجب العزاء، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مواساة

وفي إطار آخر قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء إلى ذوي الشهيد طارق عبدالله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملائه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حريق في أحد المباني بمنطقة الخليج التجاري.

عزاء

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة دبي عن صادق مواساته وأحر تعازيه لذوي الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.