118.2 مليون درهم نفقات «بيت الخير» في 5 شهور

المصدر: Ⅶ دبي- رامي عايش

أعلنت جمعية بيت الخير في دبي، أن حصيلة نفقاتها في خمسة شهور منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 118.2 مليون درهم استفاد منها نحو 40 ألف أسرة، وأن 81.5 مليون درهم من هذه النفقات ذهب للحملة الرمضانية «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

نمو

وقال عابدين العوضي، المدير العام، إن حصاد الجمعية يعكس نمواً في النتائج بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعبر عن استجابة الجمعية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة الخمسين، حيث دعا سموه إلى تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

دعم الأسر

وأوضح أن قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المتعففة، بلغت نحو ما يقرب من 28.5 مليون درهم، في حين بلغ الدعم الغذائي لهذه الأسر حوالي 3.8 ملايين درهم، وبلغ مجموع ما قدم كمساعدات عاجلة طارئة ومقطوعة خلال الأشهر الخمسة أكثر من 37 مليون درهم، فيما بلغ مجموع ما قدمته الجمعية كدعم لمعاش الأسر من خلال مشروعي المستلزمات المنزلية وصيانة المنازل في نفس الفترة 1.2 مليون درهم، زيادة على دعم أبناء الأسر من الطلبة من خلال مشروع «تيسير» بمبلغ 1.7 مليون درهم.

المرضى والغارمون

وأشار إلى أن الجمعية قدمت مساعدات للمرضى ضمن مشروع «علاج» بقيمة 2.5 مليون درهم، منها 1.8 مليون قدمت كمساعدات عاجلة من خلال حملات فزعة الإلكترونية، التي تحشد الدعم للمرضى الذين يضطرون لعمليات جراحية عاجلة أو علاج باهظ الثمن، إضافة إلى المساهمة في رفع مديونيات عن الغارمين خلال الأشهر الخمسة بقيمة 5.9 ملايين درهم، منهم 24 سجيناً مواطناً، ساهمت الجمعية في إطلاقهم، بالتعاون مع صندوق الفرج وحملة «ياك العون» والمؤسسة العقابية الإصلاحية في إمارة الفجيرة، بعد أن سددت عنهم 4.1 ملايين درهم، وكانت سبباً في عودتهم إلى أسرهم وذويهم.

المير الرمضاني

وبدأت الجمعية مع النصف الثاني من أبريل توزيع المير الرمضاني استعداداً لشهر رمضان، حيث بلغ الإنفاق عليه 12.399.400 درهماً، ووزع بواسطة كوبونات محددة القيمة، مكنت رب الأسرة من شراء المواد الغذائية والتموينية اللازمة من الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية المعتمدة، وقد بلغ عدد الأسر التي استفادت من المير 9.242 أسر.

إفطار صائم

وقفز عدد الوجبات التي قدمها مشروع إفطار صائم إلى 749.155 وجبة إفطار، بلغت قيمتها 6.7 ملايين درهم، بمعدل حوالي 26 ألف وجبة يومياً على مدار الشهر الكريم، من خلال 58 خيمة ومسجداً ونقطة توزيع.

توزيع

وختمت حملة «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» أعمالها بتوزيع زكاة الفطر قبيل العيد مباشرة، حيث بلغ الصرف على هذا المشروع 1.9 مليون درهم، واستفادت منه 1.005 أسرة، كما قامت الجمعية بصرف 14.3 مليون درهم كعيدية، استفادت منها 4869 حالة، سعياً من «بيت الخير» لإدخال الفرحة إلى قلوب أفراد الأسر المتعففة خلال عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتوزيع 941.800 درهماً كبدل نقدي لكسوة الملابس.