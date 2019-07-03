أمل القبيسي تبحث التعاون البرلماني مع الغابون وأفريقيا الوسطى

المصدر: Ⅶ موسكو - وام

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوحيد جهود العمل البرلماني مع كل من: فاوستن بوكوبي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الغابون، ولوران نغون بابا رئيس برلمان أفريقيا الوسطي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو.

وتم خلال اللقاءين التأكيد على أهمية تعزيز سبل علاقات الصداقة والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلماني جمهورية الغابون وأفريقيا الوسطى في الكثير من القطاعات بما يعزز العلاقات الراسخة بين الإمارات ودول القارة الأفريقية وأهمية تنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية.

علاقات

وقالت معالي أمل القبيسي: «إن الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية طويلة وموروث حضاري عميق مع القارة الأفريقية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان الغابون وأفريقيا الوسطي من خلال تبادل الزيارات البرلمانية وتأسيس لجان صداقة وتبادل الخبرات وتقديم مختلف أشكال الدعم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية».

شكر

وأعربت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي عن شكرها لهما على التصويت بجانب غالبية أعضاء البرلمان الأفريقي لصالح المجلس الوطني الاتحادي ومنحه صفة عضو مراقب في البرلمان الأفريقي مما يدل على مدى ترابط المصالح والتاريخ والمستقبل المشترك.

وقدمت معاليها دعوة رسمية لفاوستن بوكوبي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الغابون لزيارة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة أهمية تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان في الغابون وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون برلماني خلال الزيارة. كما قدمت معالي الدكتورة أمل القبيسي دعوة رسمية للوران نغون بابا رئيس برلمان أفريقيا الوسطي، مشيرة إلى أهمية تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان في أفريقيا الوسطى وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون برلماني خلال الزيارة.