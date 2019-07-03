حمدان بن راشد يعزي في وفاة محمد أحمد لطفي

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية واجب العزاء في وفاة محمد أحمد لطفي.

مواساة

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة المنخول ببر دبي عن خالص العزاء إلى والده أحمد لطفي وشقيقيه شهاب ومروان وإلى أعمام الفقيد وأسرته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومطر حميد الطاير، ومعالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وعدد من الشخصيات والأعيان وكبار المسؤولين.