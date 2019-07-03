افتتاح غرفة جديدة للقراءة في مستشفى لطيفة

المصدر: Ⅶ دبي - وام

افتتحت مبادرة «تبون تقرون» أحد قطاعات مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، غرفة جديدة للقراءة في مستشفى لطيفة بدبي، وذلك تماشياً مع إعلان الدولة عام 2019 «عاماً للتسامح» لتكون الغرفة الثانية في إمارة دبي والـ 16 على مستوى الدولة. وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان عام 2013، إلى مساعدة الأطفال المرضى على الشفاء من خلال القراءة، وتوفير غرف مخصصة لهذه الهواية بعيداً عن أجواء المستشفى من أجل التخفيف عنهم، ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم النفسي لهم، ما يسهم أكثر في تأهيلهم للعلاج وتحسّن حالتهم الصحية، كما تشجع هذه المبادرة جميع أفراد المجتمع على المشاركة في هذه المهمة التي تنعكس إيجابياً على المجتمع وتخدمه.

فخر

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان رئيسة المبادرة: «فخورون بافتتاح الغرفة الثانية لمبادرة «تبون تقرون» في مستشفى لطيفة بالتعاون مع «ليجولاند دبي» خلال عام التسامح لتكون الغرفة السادسة على مستوى دولة الإمارات، والتي تهدف لمساعدة الأطفال المرضى على الشفاء من خلال القراءة، وإتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع للمشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال في المستشفيات وتشجيعهم على القراءة».

ودعت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الآباء والأمهات وفرق العمل الطبية والتمريضية لمساعدة الأطفال المرضى، وزيارة هذه المكتبة لقضاء الوقت برفقتهم، وتبادل الحديث الودي والمعرفي معهم، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وهم يجدون أنفسهم محاطين بالرعاية والاهتمام والدعم المعنوي، الأمر الذي يساعد على تماثلهم للشفاء، ويجعل من المستشفى بيئة آمنة ومسلية للصغار.