راشد بن حميد يعتمد أوزان الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

عقد المجلس الإشرافي بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماعه الثاني برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس المجلس، وعبد الرحمن محمد النعيمي نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقلين، واعتمد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في بداية الاجتماع أوزان الأهداف الاستراتيجية، والتي قيست باستخدام أداة دلفي لتحقيق رؤية واستراتيجية إمارة عجمان، والتي تصدرها تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز جودة المياه والهواء وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة، بما يضمن تطوير العمليات والخدمات والمبادرات المرتبطة بالأهداف، وبيان أثر الأهداف في تحقيق الاستراتيجية، بالإضافة للتركيز على متابعة الأداء بشكل دوري وتحقيق أولوية توزيع الموارد.

وأكد رئيس الدائرة، أن الجميع يسعى لتدشين مبادرات نوعية يلمس أثرها كل موظف وفرد بالمجتمع، وتسهم في إسعاده وتحقيق الرفاهية المطلقة، موجهاً بإطلاق مبادرات تحقق التوازن بين الجنسين، بالإضافة لتنظيم فعاليات تستهدف موظفات الدائرة.

وقال، إننا نسعى لتحقيق أفضل النتائج منتهجين أساليب عملية ومن بينها جلسات العصف الذهني التي تخرج بجملة من المبادرات والأهداف وتجمع أصحاب الاختصاص بالفئات المستهدفة.

واستعرض خلال الاجتماع نتائج المؤشرات القطاعية، حيث استعرض المهندس خالد معين الحوسني نتائج مؤشر جودة الهواء والذي حقق ما نسبته 92% بما يفوق المستهدف، مبيناً أن المبادرات النوعية التي تبنتها الدائرة أسهمت في تحقيق الأهداف المنشودة، فشبكة محطات الرقابة تغطي كافة مناطق الإمارة المأهولة، بالإضافة للعمل الجاد لتطبيق مشروع جرد الانبعاثات، والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.