بحث تعزيز التعاون القنصلي بين الإمارات وروسيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

عقدت أمس في أبوظبي الدورة الثانية للجنة المشاورات القنصلية الإماراتية - الروسية برئاسة بدر العوضي مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفولنكين إيفان مدير الإدارة القنصلية بوزارة خارجية جمهورية روسيا الاتحادية.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات من بينها التعاون القنصلي في مجال شؤون المواطنين، والتعاون في المجال القانوني، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل بدر العوضي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وما أثمر عنه مؤخراً تبادل الإعفاء المتبادل من التأشيرات الصادرة عن البلدين الصديقين بشكل يسهم في خدمة مواطنيهما على نحو متميز، كما نقل أمنياتهما بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع.

وأشاد العوضي بالعلاقات الإماراتية - الروسية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

وأشار العوضي إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في كلا البلدين الصديقين، والتي كان آخرها زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى موسكو الأسبوع الماضي، ولقاءاته العديدة مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الروس، والتي مثلت دفعة قوية على صعيد تعزيز علاقات التعاون المتنامية بقوة بين الطرفين.

وأكد العوضي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة.