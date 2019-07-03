378 ألف مستفيد من حملة «دار البر» الموسمية

المصدر: ■ دبي - البيان

أنجزت جمعية دار البر مشاريعها الخيرية والإنسانية والتنموية الموسمية، خلال حملتها الرمضانية هذا العام، التي استفاد منها 378 ألفاً و230 شخصاً، في 30 دولة حول العالم، تتوزع بين 3 قارات، بالتعاون والتنسيق مع 7 سفارات للدولة، وبالشراكة مع 40 هيئة وجهة نفذت المشاريع والمبادرات في تلك الدول، حيث استفادت منها الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل والجامعات والمدارس والمساجد والتجمعات السكنية، بتكاليف إجمالية بلغت 4 ملايين و780 ألفاً و690 درهماً.

وأوضح عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لدار البر: «أن الحملة، التي نفذتها إدارة المشاريع في الجمعية، تضمنت مشروع «إفطار الصائم»، بكلفة 1.5 مليون درهم، ومبادرة «إفطار المحسنين والمتبرعين في مساجدهم المشيدة والمنجزة».