مناقب الراحل خالد بن سلطان القاسمي

المصدر: البيان الالكتروني

اليوم تودّع الشارقة ابنها البار الشيخ خالد بن سلطان القاسمي عن عمر يناهز تسعة وثلاثين عاماً.

والشيخ خالد بن سلطان كان محباً للثقافة والمعرفة والفنون والآداب، ويجيد التحدث بسبع لغات عالمية، إلى جانب لغته العربية الأم.

أكمل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي تعليمه الثانوي في المملكة المتحدة، ودرس بعدها الأدب واللغة الإسبانية في جامعة لندن العريقة، إلى جانب دراسته الهندسة المعمارية في الأكاديمية الهندسية في المملكة المتحدة، مما كان له أكبر الأثر في تشكل شخصيته واهتماماته في العمارة والتصميم الهندسي.

ولأنه خريج الهندسة المعمارية وشغوف بها، أسند إليه والده صاحب السمو حاكم الشارقة مسؤولية مجلس التخطيط العمراني، إذ عُين الراحل رئيساً للمجلس، كما عُين رئيساً لمجلس إدارة ترينيالي الشارقة للعمارة.

وكان الفقيد عضواً فعالاً بأفكاره في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

الراحل الشاب قاد فريق عمل الإمارة لتنفيذ مشروعات عديدة في البنية التحتية للإمارة وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأعمال ومظاهر الحياة الاجتماعية وحاجة السكان إلى الطرق والمواصلات والمساحات الخضراء وأماكن النشاط الاجتماعي.

رحم الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.