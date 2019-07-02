"سقيا الإمارات" تمدد فترة طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت مؤسسة سقيا الإمارات عن تمديد فترة استلام طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، حيث حددت يوم 1 سبتمبر 2019 موعدًا نهائيًا لاستقبال الطلبات للتنافس على جوائز هذه المسابقة العالمية، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.

وتهدف الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، إلى تشجيع المؤسسات والأفراد لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتتولّى الإشراف عليها "سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسة، وهي: "جائزة المشاريع المبتكرة"، و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و "جائزة الابتكارات الفردية".

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة "سقيا الإمارات": "تؤكد هذه الجائزة العالمية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا الابتكار والاستدامة، والبحث عن الحلول المستدامة لمشكلة شح المياه في العالم، حيث تكتسب هذه الدورة من الجائزة أهمية خاصة خلال "عام التسامح" الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ويعد امتداداً لعام زايد 2018 كونه يحمل القيم التي رسخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم ليخفف معاناة الإنسان أينما كان دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه، وهي المبادئ التي تسير عليها قيادتنا الرشيدة حفظهم الله. وتعكس الجائزة جهودنا للمشاركة بشكل فاعل من أجل الإسهام في مواجهة أزمة المياه العالمية، من خلال دعوة مراكز الأبحاث والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه الجائزة ومعالجة شح المياه بواسطة الطاقة الشمسية".

وتستهدف "جائزة المشاريع المبتكرة" المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتتضمن فئتي "المشاريع الكبيرة" بإجمالي جوائز تبلغ 300,000 دولار أمريكي، و "المشاريع الصغيرة" بإجمالي جوائز تبلغ 240,000 دولار أمريكي. وتستهدف "جائزة الابتكار في البحث والتطوير" الأفراد والفرق من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المستقلة أو التابعة لمؤسسات حكومية أو شبه حكومية وتتضمن فئتي "المؤسسات الوطنية" و"المؤسسات العالمية" بإجمالي جوائز تبلغ 200,000 دولار لكل منها. أما "جائزة الابتكارات الفردية"، فتتضمن فئة "جائزة الشباب" وتستهدف الشباب بين 15 و 35 عاماً وتبلغ قيمة الجائزة 20,000 دولار، وجائزة "الباحث المتميز" وتبلغ قيمتها 40,000 دولار. ويمكن الاطلاع على شروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة سقيا الإمارات.

وقال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات": "لقد باتت هذه الجائزة تحظى باهتمام عالمي واسع، كما تعتمد على أعلى المعايير العالمية لتقييم طلبات الجهات المشاركة، الأمر الذي يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها كوجهة للتميز والابتكار. ويمكن التقديم على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه و الاطلاع على شروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة سقيا الإمارات (www.suqia.ae).