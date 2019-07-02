رئيس الدولة يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد على وفاة خالد بن سلطان القاسمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.

وكان ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة قد نعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة، وقد تقرر اعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الاعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة.