الإمارات تفتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك للأجانب لغاية 100 بالمئة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم "دبي" رعاه الله" فتح 122 نشاط اقتصادي بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100 بالمئة للأجانب حيث ستصبح قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها ستكون مفتوحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء حيث أشار سموه إلى أن الحكومات المحلية ستقوم بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفهم.

كما اعتمد سموه جملة من القرارات المتعلقة بنظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة والتصديق على اتفاقية بين دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية لتعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة لاستضافة إكسبو 2020.

وقال سموه على حسابه في موقع "تويتر" : هدفنا التحفيز والتنشيط والتسهيل ... ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة .. ونريد استقطاب مستثمرين جدد .. ومواهب جديدة .. ودماء جديدة .. وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني.

وأضاف سموه: اعتمدنا اليوم نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة .. نريد التسهيل على المواطنين في الانتقال بين القطاع الاتحادي والمحلي وبين القطاع المدني للعسكري وبالعكس .. الوطن واحد .. والهدف واحد .. والمواطن أينما وقع نفع .. وحيثما انتقل فهو في خدمة بلده.

وأردف سموه: كما وجهنا اليوم عبر مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بتوحيد الجهود مع إكسبو ٢٠٢٠ وبناء شراكات فعالة وتركيز الطاقات.. لإخراج حدث عالمي يليق بدولة عالمية وبشعب يطمح للمراكز الأولى عالميا.

وختم سموه: واعتمدنا اليوم ضمن الجلسة التصديق على اتفاقية بين دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية لتعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين البلدين .. علاقاتنا مع الاقتصاد الصيني تزداد رسوخا وتنوعا وفائدة كل يوم ... ونحن الشريك الأول لهم في المنطقة ... وسنبقى.