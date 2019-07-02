اللجنة الوطنية لانتخابات "الوطني الاتحادي" تعلن مقار وأعضاء اللجان في إمارات الدولة

المصدر: وام

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار وأسماء أعضاء لجان الإمارات الخاصة بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي تضطلع بمهام التنسيق مع إدارة الانتخابات في كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وتقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بتحديد مقار لجان الإمارات وتنسيق آليات التواصل بينها وبين اللجان المختلفة، وذلك بعد تشكيل اللجان بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقتراحات دواوين الحكام وتحديد مقرها في الإمارة المعنية، كما أن للجنة الإمارة دورا محوريا إلى جانب باقي اللجان الفرعية التابعة للجنة في إعداد وتنفيذ الانتخابات.

وتعد لجان الإمارات أحد أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات والتي تعمل عن كثب مع لجنة إدارة الانتخابات في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة، وتلعب هذه اللجان دورا محوريا في إدارة المشهد الانتخابي في الدولة، والذي تعمل في إطاره إلى جانب باقي اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات على إعداد وإدارة وتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ويضم تشكيل لجنة الإمارة ممثلين عن ديوان حاكم الإمارة والشرطة والبلدية بالإضافة إلى شخصيات بارزة من القطاع الأهلي، ويقوم ديوان الحاكم بتحديد رئيس للجنة من بين أعضائها، ولها أن تقوم بتشكيل لجان فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

ومن أهم مهام لجنة الإمارة استلام قوائم الهيئات الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في المقر إضافة إلى التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما يكون من اختصاصها اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية.

كما يعد من أهم مهام لجنة الإمارات استلام طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بخوض تجربة الانتخابات والتأكد من توفر الشروط كافة فيها ورفعها للجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.

ويبلغ عدد اللجان سبع لجان موزعة على الإمارات السبع، ويرأس لجنة إمارة أبوظبي سعادة سيف علي سيف القبيسي مدير تنفيذي إدارة شؤون المواطنين ديوان ولي عهد إمارة ابوظبي، في حين يرأس سعادة أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي لجنة إمارة دبي، ويرأس لجنة إمارة الشارقة المستشار عيسى سيف بن حنظل المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم- الشارقة. ويرأس لجنة إمارة عجمان سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية - حكومة عجمان ، في حين يرأس الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لجنة رأس الخيمة ، والمستشار راشد جمعة آل علي، محامي عام، رئيس لجنة إمارة أم القيوين، ويرأس اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة لجنة إمارة الفجيرة.

كما تم أيضا تحديد أوقات عمل لجان الإمارات التي تمتد من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، إضافة إلى مقارها في كل إمارة حيث تقع لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ولجنة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، ولجنة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في حين تتخذ لجنة إمارة عجمان من قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان مقرا لها، وتقع لجنة إمارة أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية في أم القيوين، ولجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري ولجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وقد نشرت اللجنة الوطنية لإدارة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن مقار اللجان وأسماء أعضائها وأرقام التواصل معها وكل التفاصيل المتعلقة بها بما فيها على موقع اللجنة وهو www.uaenec.ae وعبر التطبيق الخاص بالانتخابات، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على كل المعلومات بشكل تفصيلي من خلالهم.