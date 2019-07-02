مؤسسة "خليفة الإنسانية" تتلقى دعماً من بنك أبوظبي التجاري بقيمة 500 ألف درهم

المصدر: أبوظبي-البيان

تسلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تبرعاً مالياً بقيمة 500 ألف درهم من بنك أبوظبي التجاري لدعم المشاريع والمبادرات التي تنفذها على الساحة المحلية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الدكتور مجدي عبدالمهدي، مدير إدارة العلاقات الخارجية والسيدة أنغام شعلان من بنك أبوظبي التجاري .



وأشاد الخوري ببنك أبوظبي التجاري، وتجاوبه الدائم مع مشاريع ومبادرات مؤسسة خليفة الإنسانية، مشيراً إلى أن البنك ظل يقدم دعمه ومساندته لأنشطة المؤسسة المختلفة وبرامجها الإنسانية ومن أبرزها مشروع "إفطار الصائم" الذي تنفذه المؤسسة سنوياً مع عدد من الشركاء والرعاة الإستراتيجيين.



وأضاف الخوري اننا نعتز بالشراكة الإنسانية مع بنك أبوظبي التجاري كونه أحد البنوك الرائدة في الدولة وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في المجالات كافة ومن بينها الجانب الإنساني.



ومن جانبه، قال الدكتور مجدي عبدالمهدي: إن إدارة بنك أبوظبي التجاري مع كافة موظفيه يسعون لدعم مؤسسة خليفة الإنسانية ومساندة جهودها، ويقدر البنك الأعمال الإنسانية والمساعدات الإغاثية والتنموية التي تنفذها المؤسسة على الساحة المحلية والدولية.