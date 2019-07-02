زايد.. طفل مصاب بالتوحد يبهر المعلمين بجائزة تحبير القرآن

المصدر: إعداد : بيان السطري

فاز الطفل الإماراتي زايد الذي يبلغ من العمر 5 سنوات ومصاب باضطراب طيف التوحد بجائزة تحبير القرآن الكريم- المركز الثالث فئة أصحاب الهمم.

وهنأ سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الطفل زايد وأسرته بهذا الإنجاز على حسابه في "تويتر" حيث كتب سموه: مبروك لزايد فوزه في جائزة تحبير القرآن الكريم. نتمنى له ولكل أطفال العالم كل التوفيق والنجاح. زايد صاحب همّة عالية وكلنا فخورون به. الله يحفظ لكم أحبابكم.

مبروك لزايد فوزه في جائزة تحبير القرآن الكريم. نتمنى له ولكل أطفال العالم كل التوفيق والنجاح.

زايد صاحب همّة عالية وكلنا فخورون به.

الله يحفظ لكم أحبابكم. pic.twitter.com/tWj6MVumXd — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) July 2, 2019

وأوضحت سكينة محمد معلمة التربية الإسلامية بمدرسة الكرامة التي يدرس بها زايد أنها اعتمدت على استراتيجية التعلم من خلال اللعب حيث استخدت "الدبوب" لمساعدته في حفظ القرآن الكريم. وأشارت إلى أن زايد من الطلاب المتميزين فهوسريع الحفظ وسريع البديهة وهو ما يمكنه من حفظ السورة القرآنية عن ظهر قلب خلال أسبوعين.

وقال إيدي سامسون مدرس فصل وأخصائي طيف التوحد إن زايد لديه طيف التوحد ولديه ما يسمى بالتنوع في النظام العصبي ولكنه موهوب جداً في الوقت نفسه. وأضاف أن زايد لديه شقغف بالقراءة فهو يقرأ باستمرار ولديه الإمكانيات على تمييز الأحرف والكلمات بشكل تلقائي وعفوي إضافة إلى ترتيب الأحرف بسهولة.

ولفت سامسون إلى أن زايد متقدم بشكل كبير عن الأطفال الطبيعيين في الخامسة من العمر. وقال: الأطفال في هذا العمر لا يمكنهم القراءة أو الحساب مثل زايد وليس لديهم قدرات الذاكرة الصورية التي يتمتع بها.

قالت مريم القرشي أم زايد: زايد شارك في المسابقة بمحض الصدفة حيث اتصل بي أحد المنظمين في المسابقة وأخبرني بأن زايد مرشح للفوز بالمسابقة ثم زف لي خبر فوزه، مشيرة إلى أنها لم تنم تلك الليلة من شدة سعادتها.