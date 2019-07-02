ضاحي خلفان: المسعفة المواطنة ترجمة لقدرة ابنة الإمارات على تحمّل المسؤولية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن وجود العنصر النسائي المواطن وانخراطه في العمل بالإسعاف، يثبت أن ابنة الإمارات قادرة على تحمل المسؤولية وهذا النوع من الأعمال الذي يحتاج إلى قدرة عالية من التحمل، والعمل في ظروف غير اعتيادية وتحت ضغوط كبيرة أحياناً وفي حالات الطوارئ، من أجل مساعدة المرضى وإنقاذ حياة الناس، مشيداً في الوقت نفسه بالكوادر الوطنية المؤهلة من المسعفات والمسعفين الذين يعملون ضمن طواقم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأعرب معاليه عن اعتزازه وفخره ببنات وأبناء الوطن الذين يخوضون هذا المجال الإنساني.

جاء ذلك خلال تدشينه، أمس، محطة الإسعاف الجديدة بمنطقة زعبيل، والتابعة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، رافقه خلالها معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وخليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدبي، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وأبدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إعجابه بتجهيزات المحطة ودرجة الاستعداد والجاهزية التي يتمتع بها المسعفون، والمركبات المتطورة التي زودت بها المحطة لتلبية أية بلاغات أو حوادث طارئة في محيطها.

تفاصيل المحطة

واستمع معاليه إلى شرح مبسط من معالي الدكتور حميد القطامي وخليفة الدراي، حول تأسيس المحطة وتكلفتها الإجمالية والوقت المستغرق في بنائها وتجهيزها، والتدريبات التي حصل عليها المسعفون والمسعفات ليكونوا على مستوى الاستجابة السريعة والمسؤولية المجتمعية، وتحقيق أهداف المؤسسة ورسالتها في ضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع.

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بجولة داخل المحطة شاهد خلالها جميع محتوياتها وغرفها والأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها لتلبية كل الاحتياجات، والتعامل مع أي بلاغ أياً كان نوعه، بحيث يحقق مصلحة المتعامل وذويه في الوقت نفسه، ويرفع من درجة استعداد فريق المسعفين لإنقاذ الأرواح وحماية المصابين والمرضى، والوصول بهم إلى بر الأمان ورعايتهم ما قبل الوصول إلى المستشفى.

وأعرب معاليه عن سروره البالغ بما شاهده، وحيّا العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مثنياً على الدور الذي يقوم به خليفة الدراي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

دعم

من جانبه، أشاد معالي حميد محمد القطامي، بالدعم الكبير الذي قدمه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، لإنجاز وتنفيذ محطة زعبيل الإسعافية، التي تغطي منطقة زعبيل الحيوية. وفي ختام الزيارة، قدم معالي حميد محمد القطامي، درعاً تذكارية إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، تعبيراً عن شكره على الدعم الكبير الذي قدمه للمركز، ولهذه الزيارة.

يذكر أن نقطة زعبيل الإسعافية، قد بدأ العمل بها في شهر مارس من العام الجاري، وتتضمن 3 نقاط إسعافية عبارة عن: طبيب للطوارئ، وقسم للأمومة، وقسم للعناية المركزة، ويبلغ مجموع الطاقم الإسعافي في نقطة زعبيل 8 من المسعفين والمسعفات، واثنين من المشرفين من فنيي الطب الطارئ، وجميعهم من الكوادر الوطنية، وقد تعاملت المحطة بنجاح تام مع 93 بلاغاً تلقتها منذ إنشائها.