غرس 12 ألف شتلة من الغاف العبري في مدينة المرفأ

المصدر: أبوظبي- البيان

تحت شعار «زايد رجل البيئة الأول»، قامت بلدية منطقة الظفرة ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ بمبادرة لغرس 12 ألف شتلة من الغاف العبري شعار عام التسامح 2019، وتضمنت المبادرة مشروعين، المشروع الأول مبادرة لزراعة 2.000 شجرة غاف عبري على مساحة 10 هكتارات، والمشروع الثاني مبادرة لغرس 10.000 شجرة غاف عبري بمشتل مدينة المرفأ.

وتأتي مبادرة 10.000 غرس التسامح بمشتل المرفأ تماشياً مع عام التسامح، ولدعم مبادرات التشجير وجهود التجميل الطبيعي في المنطقة، وتقليل التكلفة والصيانة الدورية والاحتياج المائي، وستساهم مبادرة زراعة 2000 شجرة غاف عبري على مساحة 10 هكتارات حتى نهاية عام 2019 بمختلف ضواحي المرفأ في المحافظة على التنمية المستدامة والعمل كمصدات رياح وتقليل التصحر ومنع زحف الرمال والعمل على تلطيف الجو وتقليل درجة الحرارة وتحسين نوعية الهواء، بالإضافة إلى المحافظة على موروث البيئة المحلية التي تزخر بها منطقة الظفرة والمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.