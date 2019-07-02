«الصحة» تستضيف 22 طبيباً استشارياً الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستضيف وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشهر الجاري، 16 طبيباً استشارياً بالإضافة لفريق مكون من 6 استشاريين متخصصين بجراحة القلب. وتشمل خبرات الأطباء 15 تخصصاً طبياً حيوياً؛ منها: «طب الأطفال العصبي، الغدد الصماء عند الأطفال، الجراحات الروبوتية، الغدد الصماء (داء الأيض)، أمراض طب الأعصاب، طب التخدير وعلاج الألم، أمراض الدم للأطفال، وجراحة القلب، كما تضم تخصصات متعددة، في جراحة السمنة، وأمراض الطب النفسي - اضطرابات المزاج والقلق، واضطرابات الطعام، وأمراض الطب النفسي المصاحبة للأمراض العضوية، أمراض العيون - جراحة الشبكية، أمراض القلب التداخلية، وجراحة مفصل الكتف».