تعاونية الاتحاد تفتح باب شراء أسهمها أمام المواطنين اعتباراً من أول سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أنه بإمكان كافة مواطني الدولة شراء أسهمها اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرصها على فتح المجال أمام المواطنين كافة للاستثمار في تعاونية الاتحاد وتعظيم الفائدة لهم.

وقال ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد «تأتي هذه الخطوة كثمرة جهود بذلها مجلس الإدارة على مدار الأعوام الماضية وسعيه المستمر لتمكين التعاونيات الاستهلاكية من التوسع والانتشار في إمارات الدولة الأخرى، إلى جانب السماح للمواطنين بتحقيق عوائد مادية واستثمار أموالهم في مؤسسة اقتصادية وطنية مميزة تحقق أداء ماليا قويا ومتصاعدا في وقت واحد».

وأضاف «يحق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة شراء أسهم التعاونية، وأن يصبحوا مساهمين فيها اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر 2019، وبإمكانهم التوجه من اليوم إلى مركز المساهمين في اتحاد مول بدبي وإحضار المستندات المطلوبة للتسجيل كمساهمين في تعاونية الاتحاد، موضحاً أن مجلس إدارة تعاونية الاتحاد قرر فتح باب شراء أسهمها لمواطني الدولة كافة بعد موافقة وزارة الاقتصاد».

وأشار الشامسي إلى أن انتقال التعاونيات الاستهلاكية إلى مظلة وزارة الاقتصاد سيسهم بتحقيق فوائد عديدة للمواطنين، وتعظيم دور التعاونيات الاستهلاكية في الحفاظ على الأسعار، وضبط سوق تجارة التجزئة في الدولة، وإشراكها بصورة فاعلة في بناء مخزون غذائي وطني استراتيجي مستدام، كما سيفتح مجالات واسعة أمام المواطنين للاستثمار وزيادة موارد دخلهم، ويسهم في تكثيف الجهود المبذولة لخدمة المجتمع من خلال زيادة إطلاق المبادرات والبرامج ودعم أنشطة الجهات المختلفة التي تسهم بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة برفع مستويات الخدمات بما يفوق توقعات أفراد المجتمع.

وأكد أن العديد من المواطنين يرغبون منذ فترة طويلة بشراء أسهم تعاونية الاتحاد لما حققته وتحققه من أداء مميز في السوق، وتربعها على عرش التعاونيات الاستهلاكية في الدولة من حيث قوة الأداء المالي وجودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين ودورها القوي في المساهمة المجتمعية، وقد أتت الفرصة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم.