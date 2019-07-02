استخراج ملقط ظل في بطن امرأة 3 أشهر

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

أن ينسى الإنسان موعداً ما ويتذكر بعد برهة أمرٌ شائع الحدوث يمكن تداركه، ولكن هناك حالات للنسيان قد تكون كارثية، وهذا ما حدث مع امرأة آسيوية لجأت إلى مستشفى راشد بعد أن ساءت حالتها الصحية، بسبب التهاب حاد في القولون كاد أن ينفجر لولا العناية الإلهية وتدخل الطاقم الطبي في الوقت المناسب.

حيث أظهرت الفحوصات وجود جسم معدني غريب داخل منطقة البطن، واتضح من الأشعة أنه «ملقط جراحي» يبلغ طوله 18 سنتيمتراً، وقد تركه الأطباء في بطن المريضة سهواً، خلال عملية جراحية خضعت لها الفتاة في بلدها الأم قبل 3 أشهر.

وكانت الفتاة «ل.س» البالغة من العمر 30 سنة، قد تعرضت لمفارقة غريبة لدى مغادرتها بلادها، حيث لم تنجح محاولة عبورها من جهاز التفتيش عدة مرات، وظل الجهاز يطلق صافرات الإنذار بوجود جسم معدني دون أن يظهر ذلك خلال عملية التفتيش الاعتيادية المتكررة ليتم السماح لها بالعبور.

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