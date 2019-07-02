5 أكتوبر اليوم الرئيس لانتخابات «الوطني»

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ البيان

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، يوم الـ 5 من أكتوبر المقبل اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وأعلنت اللجنة تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات.

وأوضح الجدول التسلسل الزمني لكل محطات العملية الانتخابية، بما في ذلك إعلان فتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح ابتداءً من 7 أغسطس، وموعد بدء تسجيل المرشحين أنفسهم في المراكز الانتخابية في 18 أغسطس لمدة 5 أيام، ومن ثم إعلان القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس. ويليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين والتي تستمر لـ 3 أيام، وفي الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردّها على الاعتراضات على المرشحين.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في الـ 3 سبتمبر، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية في 8 سبتمبر، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومين تبدأ من 22 سبتمبر وتنتهي في 23 سبتمبر المقبل.

وتمتد فترة التصويت المبكر من 1 حتى 3 أكتوبر المقبل، وسيكون يوم 5 أكتوبر هو يوم الانتخابات الرئيس وهو أيضاً اليوم الذي يشهد إعلان نتائج الفرز الأولية. وما يميز هذه الدورة هو أنها خلت للمرة الأولى من فترة الصمت الانتخابي، التي تعني توقف المرشحين عن الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة قبل بدء الانتخابات الفعلية.

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