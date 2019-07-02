استعراض علاقات التعاون بين الإمارات وموريتانيا وكندا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في أبوظبي، أمس، محمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وبحث الجانبان سبل دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها في ظل ما يربطهما من روابط صداقة متميزة.

واستعرضا أوجه التعاون كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر حولها.

وإلى ذلك استقبل معاليه مسعود حسين سفير كندا لدى الدولة، وذلك بحضور مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكندا وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات.