سيف بن زايد وأحمد بن محمد يعزيان في الشهيد طارق الحواي

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة شهيد الواجب طارق عبد الله علي الحواي. فقد زار سموه أمس مجلس عزاء الشهيد في منطقة الورقاء بدبي، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرته، داعيا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحوم طارق عبد الله علي الحواي الذي ارتقى شهيداً أثناء أدائه واجبه الوطني في صفوف رجال الدفاع المدني في دبي.

مواساة

وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء وذوي الفقيد، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء. جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مجلس العزاء في منطقة الورقاء مساء أمس.

أحمد بن محمد يواسي أسرة حميد المهيري

قدم سمو سمو الشيخ أحمــــد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيـــس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتـــوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحوم حميد أحمد بــن مسحار المهيري، حيث قام سمـــوه بزيـــارة مجلس العزاء في منطقة الــمرمـــوم في دبي مساء أمس، وقدم أحـــر التعازي وصادق المواساة إلى أنجـــال وأسرة وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.