سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة عبد الله الشرفاء

المصدر: عجمان - وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى عبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته، وذلك بمجلس العزاء في منطقة مشيرف. كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ والعقيد سعود الساعدي القائم بأعمال مدير عام العلاقات والمراسم في وزارة الداخلية، ووجهاء وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين وجموع من المواطنين والمقيمين.

وأعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيوخ والمعزين عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.