الإمارات تعزز مظلة التعاون الدولي في الإنتاج الغذائي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أشادت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، بإعلان هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إطلاق حدثين عالميين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني والإقليمي في أبوظبي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقالت معاليها: «يعكس إعلان هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهود الإمارات الرامية إلى توسيع مظلة التعاون الدولي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الإنتاج الغذائي وتنشيط تجارة الغذاء، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الزراعي وتزويده بأحدث التكنولوجيا العالمية، لإيجاد مستقبل آمن غذائياً للأجيال القادمة، حيث يدعم الحدثين الرائدين أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لحلول لأمن الغذائي القائم على الابتكار، من خلال استضافة أهم الخبرات العالمية في مجال الإدارة والتطوير في مجال الإنتاج الغذائي، وهو ما يسهم في تعزيز مفهوم الإنتاج الغذائي المستدام في دولة الإمارات والمنطقة».

وأضافت معاليها: «يشكل الإعلان الجديد خطوة مهمة لتحفيز مختلف الشركاء المحليين والعالميين لاتخاذ العاصمة أبوظبي منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض حلول تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إتاحة المجال أمامها للتواجد في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي المساهمة في تطوير مختلف القطاعات الغذائية، وتعزيز الإنتاج الزراعي الممكن بالتكنولوجيا، الأمر الذي يعود بالفائدة على تعزيز الأمن الغذائي من جهة، وتنشيط النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى».

وتستضيف العاصمة أبوظبي في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر المقبل النسخة الأولى من معرض يوروتير الشرق الأوسط، المعرض التجاري العالمي المتخصص في مجال إدارة وتطوير الإنتاج الحيواني.

كما تشهد في الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من ديسمبر المقبل، فعاليات النسخة العاشرة لمعرض سيال الشرق الأوسط - الحدث التجاري المتخصص والأسرع نمواً على مستوى المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة - ومعرض أبوظبي الدولي للتمور بنسخته الخامسة، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.