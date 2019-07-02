مســؤولون: توجيهـات محمد بن راشـد خارطـة طريق في أعمالنا وخدماتنا

المصدر: Ⅶ متابعة: قسم المحليات

أكد مسؤولون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تشكل خارطة طريق لنا في جميع أعمالنا ومبادراتنا وخدماتنا، معاهدين سموه بالسير وفق نهجه نحو المركز الأول في تقديم خدمات ترسخ ريادة دبي والإمارات وتعزز موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية وتدعم استراتيجيات القيادة ورؤيتها.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تحفزنا قيادتنا الحكيمة مجدداً للتقدم إلى المركز الأول في مستوى الخدمات التي نقدمها للمتعاملين والجمهور، وتدفعنا مبادرة تقييم خدمات المراكز الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل بكامل طاقتنا من أجل الارتقاء بمستوى خدماتنا لتحقيق إنجاز جديد يعزز تميزنا ويدعم صدارتنا العالمية في كافة المجالات، ونعاهد سموه على التقدم بروح الفريق الواحد لإنجاز هذه المهمة في كل مراكزنا بالجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لنقدم نموذجاً في التطوير يقتدي به الجميع بمواكبة خططنا الطموحة لدعم مشروع طريق دبي للحرير أول بنود وثيقة الخمسين، ولكي نتوج جهودنا الهادفة لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020».

تثمين

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نثمّن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونعمل على تحقيق رؤيته التي تشكل خارطة طريق لنا في جميع أعمالنا ومبادراتنا وخدماتنا.

وقد عملنا على توفير جميع خدماتنا الذكية والمبتكرة لجميع فئات المتعاملين، حيث نهدف في جميع مبادراتنا ومشروعاتنا إلى إسعاد المتعاملين عبر توفير وقتهم وجهدهم وتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والتوافرية، ضمن إطار عمل متكامل يضمن التحسين المستمر لتحقيق الريادة في إسعاد المتعاملين من خلال مأسسة آلية للقياس والمتابعة لمؤشر السعادة اللحظي الذي تتبناه الهيئة في جميع خدماتها الذكية».

تطوير

وأكد عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التزام الوزارة بتقديم الخدمات وفق أعلى مواصفات الجودة، لترقى لتطلعات واحتياجات متعامليها، وتعمل على وضع التدابير التي تجسّد أهمية تحقيق السعادة والرفاه، في صميم عملية تطوير ميثاق سعادة المتعاملين وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، بما يضمن المراقبة والمراجعة والتطوير لمواءمة خدماتها مع توقعات المتعاملين باستخدام أفضل الممارسات والمفاهيم الحديثة في الخدمات المؤسسية الرائدة، ما يسهم في تعزيز العلاقة المشتركة وبناء شراكة مستدامة.

جاذبية

من جهته، أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات ستبقى الأفضل عالمياً، كما أراد لها قادتها، وستواصل سباقها مع الزمن لتحسين جاذبيتها لتكون جنة الله في أرضه يصبو إليها جميع البشر للعمل والعيش فيها.

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحرص أشد الحرص على راحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، ويبذل كل ما في وسعه من أجل تقديم خدمات مبتكرة، تلبي احتياجاتهم في جميع مناحي الحياة.

عهد

ومن جهته أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن الخدمات الجمركية الذكية التي تقدمها الدائرة محل إشادة من الجهات والمنظمات الدولية، حيث أشادت منظمة الجمارك العالمية مؤخراً بالخدمات والإجراءات الجمركية المتطورة لجمارك دبي والتي تسهم بشكل مباشر في تسهيل عمليات التجارة المشروعة دولياً نظراً لمحورية دبي ودورها الرئيسي في التجارة العالمية، كما أوصت المنظمة في تقرير مهمة كولومبس لغايات تطوير العمل الجمركي حول العالم، أن جمارك دبي حرصت على تحقيق رؤية واستراتيجية واضحة ومتكاملة إضافة إلى مبادراتها غير المسبوقة في مجال التحول الرقمي وصولاً إلى العالمية، وأوصت الدوائر الجمركية على المستوى العالمي بأخذ جمارك دبي وما تقدمه من خدمات كمثل يُحتذى به، وقال «إننا ننتهز هذه الفرصة الثمينة لنعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأننا نسير وفق نهج سموه نحو المركز الأول في تقديم خدمات جمركية ترسخ ريادة دبي وتعزز موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية وتدعم استراتيجيات القيادة ورؤيتها».

دليل

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تمثل دليلاً لكافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بأن المركز الأول لا يمكن تحقيقه عالمياً إلا بالتفوق والتميز في خدمة المواطن والمقيم محلياً، لذلك يصبح لزاماً على كل موقع خدمة عامة أن يبذل أقصى جهد للابتكار في خدمة الجمهور وإسعاد المتعاملين».

ويضيف الفلاسي: «أقرأ في توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، رسالة ضمنية للمواطن والمقيم، متلقي الخدمة، أن يكونا عوناً لسموه ولحكومة سموه في تقييم الخدمات الحكومية المقدمة لهم، لكي تحصل القيادة على الصورة السليمة والتقييم الواضح لمستوى الخدمات من وجهة نظر متلقي الخدمة أيضاً».

خدمة الوطن

قال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سخر وقته وجهده من أجل خدمة الوطن والمواطن وسعيه الحثيث لجعل الإمارات دائماً في طليعة الدول في كافة المجالات»، مؤكداً أن هذا الأمر عزز مسيرة التنمية الشاملة ووضع نهج التميز المؤسسي في جميع مرافق الدولة بهدف تقديم خدمات تنال رضا المتعاملين ووضع خطط وبرامج لتحقيق التميز في الخدمات بجميع مراكز الخدمة.

إيجابيات

أكد عبدالله بوعصيبة، مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحرص دائماً على الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها والتي تشمل مراكز الخدمات وكافة الدوائر الاتحادية في جميع الإمارات، وذلك بهدف الوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لمعالجتها ودفع المسؤولين إلى الابتكار في الخدمات وتقديم أفضلها.