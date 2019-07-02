سعود القاسمي يبحث العلاقات مع سفير نيوزيلندا

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وجدير بالذكر، أن 30 شركة نيوزيلندية تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها بهدف تعزيز وصولها للأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمات والتسهيلات التي تقدمها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية للشركات الاستثمارية.