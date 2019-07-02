نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بدعم الشيخة فاطمة للمرأة الإماراتية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أشادت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بالتقدم المبهر الذي حققته المرأة الإماراتية بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

جاء ذلك في تصريح لها عقب اجتماع عقدته في قصر الإمارات مع نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، بحضور الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.

وقالت أمينة محمد إنها «تتابع بإعجاب شديد الجهد الكبير والمؤثر الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم المرأة الإماراتية، وكذلك المرأة العربية والعالمية، مشيرة إلى أن برنامج تدريب مجموعة من النساء العربيات على عمليات حفظ السلام الذي جرى في دولة الإمارات منذ نهاية شهر يناير من هذا العام ولمدة 3 أشهر كان ناجحاً بامتياز، وأن الأمم المتحدة تابعت هذا البرنامج بإعجاب كبير».

وأطلعت نورة السويدي المسؤولة الدولية على التقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية بفضل الرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة للدولة ومن سمو أم الإمارات.

وقالت: «إن المرأة في الإمارات حققت التوازن بين الجنسين من خلال تمكين المرأة في جميع مجالات العمل الحكومي والقطاع الخاص».

ومن جانبها قدمت الدكتورة موزة الشحي عرضاً لنماذج من التقدم المذهل الذي حققته المرأة الإماراتية بقيادة رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.