«إقامة دبي» توقع اتفاقية تعاون مع جمعية المدققين الداخليين

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات بهدف تعزيز علاقة الشراكة المجتمعية لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي في تطوير ما يقدم من خدمات متميزة لما لها من أثر إيجابي على الصعيد الاجتماعي، حيث هذه الشراكة تفتح مجالاً واسعاً في تبادل المعلومات والخبرات للارتقاء بقطاع التدقيق الداخلي مواكبةً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التدقيق والحوكمة.

وقع المذكرة من إقامة دبي اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة، وعبد القادر عبيد رئيس مجلس جمعية المدققين الداخليين، وذلك بحضور عدد من ممثلي الطرفين.

وقال اللواء محمد أحمد المري: «تعد هذه الشراكة بمثابة خطوة هامة في دعم استراتيجية الإدارة المتمثلة برفع كفاءة تنفيذ عمليات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب و تطوير كوادر الإدارة القيادية والاختصاصية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لكلا الطرفين».

من جانبه قال عبد القادر عبيد علي: «بأنه شرف عظيم للجمعية أن تقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتجديد مذكرة التفاهم، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على مدى استفادة إقامة دبي من الخدمات التي تقدمها الجمعية، حيث إن المؤسستين تعملان على تطوير كفاءات بشرية مواطنة في مختلف المجالات ومنها التدقيق الداخلي».