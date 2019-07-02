شرطة أبوظبي تستعرض برنامج النقاط المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي أهداف برنامج النقاط المرورية في مجلس زاخر بمدينة العين، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، وعقدت الجلسة تحت شعار «أمن وأمان وتسامح».

حضر الجلسة الرائد نهيان محمد المهيري رئيس قسم برنامج النقاط المرورية، والرائد فايز مناحي السبيعي رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، والنقيب حمدان النعيمي مدير فرع النقاط المرورية بمدينة العين، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة. ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور من خلال تنسيبهم في محاضرات تأهيلية متخصصة.

وأوضح الرائد نهيان محمد المهيري رئيس قسم برنامج النقاط المرورية، أن البرنامج يسعى إلى تعزيز الوعي المروري لدى السائقين من خلال التحاقهم بالبرامج المقدمة من قبل شرطة أبوظبي.