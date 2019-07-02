«قضاء أبوظبي» تنشر الثقافة القانونية لدى 22 ألف عامل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

استهدفت دائرة القضاء في أبوظبي، توعية 22 ألف عامل، خلال زيارة لجنة التوعية العمالية إلى المدينة العمالية في منطقة مصفح، وذلك ضمن الحملة التي تستهدف توعية 250 ألف عامل على مستوى إمارة أبوظبي، خلال العام الجاري 2019.

وتأتي الحملة التي انطلقت بالتزامن مع عام التسامح 2019، في إطار برنامج لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، الهادف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.

وقال أحمد المرزوقي، رئيس لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، إن الحملة التوعوية تهدف في المقام الأول إلى نشر الثقافة القانونية بين العمال، وتسليط الضوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم شريكاً محورياً في عملية البناء والتنمية.

وأضاف: استهلت الحملة فعالياتها وسط حضور كبير من العمال، إذ تم تقديم المحاضرات بثلاث لغات، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في الإمارات.