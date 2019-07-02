دعوة شرطة رأس الخيمة للمشاركة في «آيسنار أبوظبي»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

استقبل العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عادل عبد الله النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وفد وزارة الداخلية الزائر إلى شرطة رأس الخيمة، لتقديم الدعوة للمشاركة ضمن فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020»، في دورته التاسعة والتي ستقام بمركز أبوظبي الوطني اللمعارض (ADNEC) بالتعاون مع شركة ريد للمعارض «Reed» خلال الفترة من 17 - 19 مارس 2020.

ويعتبر المعرض الحدث الأكبر في مجال الأمن الوطني ودرء المخاطر على مستوى العالم بما استطاع أن يحققه من نجاحات خلال الدورات السابقة من حيث عدد الشركات العارضة والمشترين الحكوميين والزوار.

من جانبه، أشاد العميد جمال الطير، بهذه الدورة المتميزة، معرباً عن بالغ سعادته بمشاركة شرطة رأس الخيمة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر - «آيسنار أبوظبي 2020» الذي سيضم العديد من الأجنحة الدولية لمختلف الشركات العالمية ومنصة لتواصل الأعمال، كما تناول المواضيع التي تتناسب مع الرؤية الاستراتيجية لمادة التحديات الأمنية في جوانب الأمن الوطني ودرء المخاطر.