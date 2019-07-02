الدعوة إلى تجديد المركبات عبر تطبيق وزارة الداخلية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دعا العميد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، أصحاب المركبات المنتهية الترخيص إلى تجديدها وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الذي يوفر الجهد والوقت للمتعاملين في إصدار الملكيات الجديدة MOI-UAE باتباع خطوات بسيطة وسهلة.وأكد على أهمية إجراء الفحص في الوقت المحدد لتحديد أعطال المركبة وإصلاحها، وذلك لتفادي الحوادث التي تقع نتيجة إهمال هذا الفحص كانفجار إطارات المركبة في فصل الصيف نظراً لارتفاع درجات الحرارة واستخدام إطارات منتهية الصلاحية وأنواع لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المطلوبة.

وأشار العميد عادل الغيص بأنه يتم إشعار أصحاب المركبات بانتهاء ترخيص المركبة قبل الموعد بشهر من انتهاء تاريخ تأمين المركبة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS.