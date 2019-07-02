انطلاق الندوة العالمية في إدارة الجودة بالمختبرات البيطرية غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية غداً في مقرها الرئيسي بمدينة أبوظبي، الندوة العالمية في إدارة الجودة بالمختبرات البيطرية، بحضور ومشاركة قيادات الهيئة وخبراء دوليين من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وممثلين عن المختبرات البيطرية المحلية والإقليمية، وعدد من المختصين والفنيين في مجال الثروة الحيوانية، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال تطبيق معايير الجودة في المختبرات البيطرية ونقل المعرفة والخبرات بما يسهم في تحسين طرق التشخيص للمحافظة على صحة الحيوان وتعزيز الأمن الحيوي على مستوى المنطقة.

وتناقش الندوة التي تستمر لمدة يومين معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال الصحة والسلامة والجودة في المختبرات البيطرية، ودور تطبيق المواصفة القياسية ISO/‏IEC17025:2017 في ضمان جودة الإجراءات والعمليات المخبرية في المختبرات، واستمرارية الأعمال فيها، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه الأمن الحيوي في المختبرات البيطرية وسبل التغلب عليها، واستعراض التجربة الرائدة للهيئة في مجال نظام الجودة واستمرارية الأعمال في المختبرات البيطرية .