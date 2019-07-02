طبيب مواطن أميناً عاماً للرابطة العالمية لجمعيات الأمراض الجلدية

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

انتخبت الرابطة العالمية لجمعيات الأمراض الجلدية خلال الكونجرس العالمي لأمراض الجلد المنعقد حالياً في مدينة ميلان في إيطاليا، الدكتور حسن كلداري أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات العربية المتحدة أميناً عاماً للرابطة. وقال الدكتور حسن كلداري لـ«البيان»: «إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب طبيب عربي في هذا المنصب الرفيع»، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المكانة والسمعة العالمية التي باتت تحظى بها الدولة في جميع المحافل الدولية بفضل قيادتها الرشيدة.

وأوضح: «أن الكونجرس الذي يحضره 20 ألف طبيب أمراض جلدية، يعقد مرة كل 4 سنوات، وهذه أول مرة في تاريخ الرابطة الممتد لأكثر من 130 عاماً يتم فيها انتخاب طبيب عربي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد إنجازاً للدولة في القطاع الطبي».